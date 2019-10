17 azzurri a Mondiali Paralimpici Dubai

ROMA, 16 OTT - Da Martina Caironi ad Assunta Legnante, Oxana Corso, Monica Contrafatto, Oney Tapia e Giuseppe Campoccio, in tutto 17 eroi azzurri (6 donne e 11 uomini) pronti a giocarsi le loro carte ai prossimi Campionati Mondiali Paralimpici di Atletica Leggera in programma dal 7 al 15 novembre a Dubai. È stata presentata stamane, presso la sede del Comitato italiano Paralimpico a Roma, la Nazionale italiana per la prossima rassegna iridata. Presenti, oltre a diversi atleti, anche il numero uno del Cip Luca Pancalli e della Fispes Sandrino Porru. "Presentare una spedizione per un Mondiale - ha spiegato Pancalli rivolgendosi agli atleti presenti - significa molto per tutto il movimento paralimpico, usciamo da un periodo molto positivo sotto il profilo dei risultati agonistici. L'appuntamento di Dubai è importante e strategico, per i risultati che andrete a conquistare ma soprattutto per i pass di Tokyo 2020. Ce ne aspettiamo tanti e siamo molto confidenti sul fatto che sarà una grande spedizione''.