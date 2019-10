Rossi,a Motegi proveremo nuove soluzioni

ROMA, 16 OTT - ''Durante le prossime tre gare consecutive cercheremo di risolvere alcuni dei nostri problemi con la moto''. Valentino Rossi non nasconde la sua voglia di riscatto dopo le sue ultime gare decisamente sotto tono e a partire dal Gp del Giappone punta a far meglio. ''Ovviamente, non siamo contenti degli ultimi risultati e - aggiunge il pilota della Yamaha - a Motegi proveremo altre soluzioni, qualcosa di diverso. Motegi è una pista che mi piace e cercherò di fare una buona gara". Propositi ambiziosi anche da parte del compagno di squadra di Rossi, Maverick Vinales: "In realtà mi piace molto Motegi come tracciato. Mi piace sempre andare a correre lì perché è una pista dove di solito sono veloce. L'anno scorso è stata una gara difficile, ma all'epoca eravamo in um momento in cui non avevo feeling con la mia moto. Ora mi sento incredibilmente a mio agio con la moto e posso spingere così tanto per avere buoni tempi sul giro. Vedremo, ma in ogni caso, spingerò".