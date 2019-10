Open di Francia al via

ROMA, 16 OTT - Dopo lo show del 76° Open d'Italia l'European Tour fa tappa a Guayncourt (alle porte di Parigi) per l'Open di Francia. Al Le Golf National (17-20 ottobre), sul percorso che ha ospitato la Ryder Cup 2018, anche 4 azzurri: Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Renato Paratore e Lorenzo Gagli. Ritorno da star a Parigi per Thomas Bjorn e Alex Noren. Il primo, danese, è stato il capitano del Vecchio Continente nella spedizione trionfale dell'ultima Ryder. Il secondo, svedese e campione uscente (alla ricerca del bis), dopo che la sfida Europa-Usa s'era conclusa - poi si continuò a giocare per la gloria - grazie all'ennesima magia di Francesco Molinari (assente all'Open di Francia), ha imbucato un putt chilometrico che scatenò la festa del team continentale. Noren pochi mesi prima all'Open di Francia aveva conquistato la 10ma vittoria in carriera. Poche le star presenti alla kermesse. Tra i favoriti l'austriaco Matthias Schwab, il sudafricano Erik Van Royen e il belga Thomas Pieters.