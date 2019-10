Euro 2020: la Spagna qualificata

ROMA, 15 OTT - Basta un pareggio alla Spagna per qualificarsi alla fase finale di Euro 2020. La sfida del Gruppo F in casa della Svezia è terminata 1-1: in vantaggio i padroni di casa con Berg, a segno al 5' della ripresa. In pieno recupero, al 47', è arrivato il gol del pareggio delle 'Furie rosse' con Rodrigo.