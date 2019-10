Euro 2020: Svizzera sogna, 2-0 a Irlanda

ROMA, 15 OTT - Sfumano, almeno per il momento, i sogni di gloria dell'Irlanda, sconfitta 2-0 nello Stade de Geneve dalla Svizzera, in gol al 16' pt con Seferovic e al 48' st grazie a un autogol di Duffy. I rossocrociati di Vladimir Petkovic hanno pure fallito un rigore con il milanista Ricardo Rodriguez, al 32' st. Con questa vittoria, la Svizzera sale a 11 punti nella classifica del Girone D di qualificazione a Euro 2020, preceduta dalla Danimarca e dalla stessa Irlanda a 12. Discorso-qualificazione apertissimo, dunque, anche in relazione al fatto che gli svizzeri hanno giocato finora 6 partite, come la Danimarca, l'Irlanda è a 7. A 8 punti c'è la Georgia, ma con 7 partite.