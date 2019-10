Ministro turco, basta con doppiopesismo

ROMA, 15 OTT - "Il doppiopesismo dell'Occidente deve finire. Tutti sanno che il saluto ai soldati fatto dai nostri giocatori della nazionale è un gesto di pace". Così il ministro della Gioventù e dello Sport turco, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'Ndan, dopo la decisione dell'Uefa dell'apertura di un'indagine sul gesto del saluto militare dei giocatori, nel corso delle partite di qualificazione a Euro 2020 contro Albania e la Francia. Il ministro - come riportano diversi media turchi - ha mostrato una foto che ritrae il francese Antoine Griezmann, mentre fa il saluto militare durante un incontro con il presidente francese Macron, sottolineando come si tratti di "un gesto positivo" e che "si vuole dare una interpretazione diversa del gesto dei nostri calciatori", con chiaro riferimento al ministro francese Maracineanu che ha invocato l'intervento dell'Uefa. "Il nostro Paese - ha aggiunto Kasapoğlu'Ndan - non rinuncerà mai allo spirito di pace, fratellanza e amicizia".