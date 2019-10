Garcia, Lione uno dei migliori club

ROMA, 15 OTT - "Sono qui, perché il Lione è uno dei migliori club in Francia ed è regolarmente sulla scena europea, ma anche perché mi è piaciuto l'incontro con il ds Juninho, che preferisco avere come dirigente, piuttosto che come avversario sul campo. Mi sento molto carico e responsabilizzato da questo incarico: penso che ricoprirò questo mio nuovo ruolo con grande passione". Si presenta così, Rudi Garcia, in conferenza stampa, ai tifosi del Lione, la sua nuova squadra. "Non sono qui per perdere tempo - ha aggiunto l'ex allenatore della Roma -. Il Lione può permettermi di fare un passo avanti nella mia carriera. Spero di rimanere qui il più a lungo possibile. Non vedo l'ora di guidare la squadra e di mettere a disposizione tutta la mia energia nella prossima partita contro il Digione. Tutti vogliono che il Lione inizi a vincere. Siamo forti davanti, disponiamo di un tanto talento, dovrò far imporre alla squadra il proprio gioco".