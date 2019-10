World Cup Pallavolo, Brasile-Italia 3-0

ROMA, 15 OTT - Si chiude con una sconfitta per 3-0 (25-20, 25-22, 25-15) contro i già sicuri campioni del Brasile la World Cup degli azzurri di Gianlorenzo Blengini. Con 5 successi e 14 punti, l'Italia esce da questa competizione al 7mo posto dopo aver alternato buone prestazioni ad altre più deludenti, con un gruppo ricco di giovani alle prime esperienze a livello internazionale. Esperienza che probabilmente è mancata nella gara di oggi, nella quale l'Italia affrontava comunque la formazione più in forma del torneo, come dimostrano il successo finale ottenuto dagli uomini di Dal Zotto con un turno di anticipo e le undici vittorie in altrettante gare disputate. Dopo i primi due set nei quali il Brasile ha saputo imporsi con decisione, nel terzo l'Italia era riuscita a rendersi protagonista di una buona reazione in avvio (10-5). Nel corso del parziale, però, gli azzurri non hanno saputo dare continuità al gioco, subendo di nuovo il ritorno degli avversari, che da quel momento hanno condotto fino al successo finale.