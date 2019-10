Sampdoria, Ranieri detta le sue regole

GENOVA, 15 OTT - "Sono venuto perché sono convinto che questo non sia il reale valore della rosa della Sampdoria". Claudio Ranieri non ha dubbi sulla sua scelta ed è pronto a gettarsi nuovamente nella mischia. "Bisogna dare orgoglio ai nostri tifosi. Scelte? Chi mi darà il massimo in campo giocherà, gli altri dovranno aspettare. Io sceglierò undici persone che hanno voglia di lottare - ha spiegato -. Modulo? Il sistema sarà figlio di quello che mi dirà il campo e i ragazzi. Parlerò con loro e so che l'anno scorso erano abituati al rombo, d'altra parte io i sistemi di gioco li ho fatti tutti. L'importante sarà che credano in quello che fanno e che si impegnino alla morte per aiutare il loro compagni".