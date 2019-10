Samp, Ranieri "Quagliarella ha un ruolo"

GENOVA, 15 OTT - Un avvio di stagione da incubo non solo per la Sampdoria ma anche per Fabio Quagliarella. L'anno scorso capocannoniere, per ora un solo gol su rigore. "Quagliarella è un giocatore che fa la differenza - ha sottolineato Ranieri -. L'anno scorso ha trovato un anno magico mentre quest'anno è partito in sordina. Cercherò di aiutarlo ma come si dice aiutati che Dio ti aiuta. Lui è il capitano e lui deve indicare la strada ai suoi compagni. Deve essere di esempio positivo per i suoi compagni perché lui è il simbolo della Sampdoria. Avrà un compito ancora più gravoso. Faccia vedere la voglia di lottare e salvarsi".