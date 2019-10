Gianni Morandi, sono vicino a Mihajlovic

MILANO, 15 OTT - Come tutti i tifosi del Bologna anche il cantante Gianni Morandi continua a sentirsi molto vicino all'allenatore Sinisa Mihajlovic, che dall'estate scorsa sta lottando contro la leucemia. "Lo sento, ci scambiamo dei messaggi, mi dice che lui ce la farà e anche io sono sicuro che ce la farà -ha detto il popolare cantante bolognese- ma è una battaglia molto dura, è un vero combattente". "Lo consideriamo veramente un uomo coraggioso, a parte che ha portato energia straordinaria alla squadra, l'ha salvata l'anno scorso -ha aggiunto. A Bologna fan di tutto, organizzano le processioni per andare a San Luca, è un momento molto delicato per lui, e sono stati bravi sia il direttore sportivo che il presidente a dire di tenerlo li, la squadra lo segue molto, e lui continua, tanto anche se i medici gli dicono di no ci va lo stesso in panchina, gli ripetono 'stai attento, basta un niente', dovrebbe mettere la mascherina, ma lui non ci sente".