Euro 2020: Francia e Turchia 1-1

ROMA, 14 OTT - Si è chiusa 1-1 allo Stade de France di Parigi Francia-Turchia, sfida al vertice del girone H delle qualificazioni a Euro 2020. Un risultato che rinvia per entrambe l'acquisizione del pass, vista la vittoria dell'Islanda su Andorra (2-0, una rete per tempo di Sigurdsson e Sigthorsson) che lascia aperte le speranze per gli isolani. La Francia ha creato molto nel primo tempo, senza però riuscire a battere il portiere ospite, accompagnata nelle sue azioni dai continui fischi da parte della nutrita rappresentanza di tifosi turchi. Il risultato si è sbloccato nella ripresa, grazie all'esperto Giroud, entrato al posto di Ben Yedder e andato in gol al 31'. Una rete che valeva la qualificazione per i Bleus, ma la Turchia ha risposto al 37', quando Ayhan di testa ha trovato il varco giusto per il pareggio. La classifica: Turchia e Francia 19, Islanda 15, Albania 12, Andorra e Moldavia 3.