Ct Cile, se Sanchez si opera stop 2 mesi

ROMA, 14 OTT - "Alexis Sanchez ha preso una brutta botta alla caviglia, e se dovesse operarsi lo perderemo per due o tre mesi". Così il ct della nazionale del Cile, Reinaldo Rueda, citato dal quotidiano cileno 'La Tercera', dopo l'infortunio dell'interista Alexis Sanchez nell'amichevole contro la Colombia. Il nerazzurro ha riportato, secondo quanto ha spiegato il ct dopo essersi consultato con i medici, "una lesione al tendine peroneo della caviglia sinistra". "A questo punto toccherà all'Inter decidere cosa fare - ha detto ancora Rueda -. È un peccato, Alexis stava tornando a giocare nel suo club, ha segnato due gol e ha giocato in Champions League. Ora non ci rimane che aspettare e vedere come evolverà la situazione".