Nuovo stop per Neymar, stop di un mese

ROMA, 14 OTT - Ancora guai fisici per Neymar. L'infortunio che ha riportato nell'amichevole Brasile-Nigeria, che lo ha costretto a uscire all'11' pt, lo costringerà a stare fermo per un mese. Lo fa sapere il Paris St. Germain con una nota in cui fa sapere che gli accertamenti ai quali il, giocatore si è sottoposto hanno evidenziato "una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra. Un punto della situazione verrà fatto fra qualche giorno ma "il ritorno alle competizioni è valutato in quattro settimane".