Nardella, spero finire in stadio 48 mesi

FIRENZE, 14 OTT - Nel prevedere la realizzazione del nuovo stadio di Firenze nell'area sud della Mercafir "abbiamo un percorso definito in dieci punti che contengono elementi innovativi: non utilizzeremo il project financing ma procederemo direttamente alla vendita dell'area così lo stadio sarà di proprietà. Questo per favorire un total control da parte della proprietà. Vogliamo finire tutto in 48 mesi: progettazione più realizzazione dello stadio". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, parlando della delibera di giunta approvata stamani e aggiungendo di aver parlato "con Joe Barone e Rocco Commisso". Il comparto che finirà a bando sarà di 22 ettari (senza i parcheggi). "Così - ha continuato Nardella - si potrà accelerare ulteriormente la procedura perché non porranno più la condizione della stazione Guidoni e dello svincolo di Peretola per l'avvio dei lavori".