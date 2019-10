Siria: Emre Can, "sono un pacifista"

TORINO, 14 OTT - "Sono un pacifista e prego ogni giorno per la pace nel mondo". E' il messaggio che il centrocampista della Juventus Emre Can, tedesco ma di origini turche, pubblica su Instagram mentre il fronte del nord della Siria è sempre più caldo per l'offensiva dell'esercito della Turchia. Nei giorni scorsi c'era stata polemica, invece, per l'intervento sui social di un altro giocatore della Juventus, Demiral, autore di un tweet pro-Erdogan.