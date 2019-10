Francia-Turchia, Le Drian diserta stadio

PARIGI, 14 OTT - Contrariamente a quanto previsto, il ministro francese degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, non assisterà alla partita di questa sera tra Francia e Turchia allo Stade de France. "La presenza del ministro era prevista in agenda, ha deciso di non andare", fanno sapere fonti a lui vicine citate da Bfm-Tv, in un contesto di alta tensione internazionale per l'offensiva di Ankara contro le posizioni curde nel nord-est della Siria. Secondo fonti diplomatiche turche, i ministri turchi dello Sport e della Giustizia, nonché l'ambasciatore di Turchia a Parigi, dovrebbero invece assistere all'incontro previsto questa sera alle porte di Parigi. Ieri, il ministro turco dello Sport, Mehmet Kasapoglu, ha detto che "lo sport deve unire prima di tutto. Significa pace, fraternità, cortesia. Bisogna fare in modo che le squadre e i tifosi si rispettino reciprocamente", ha dichiarato alla stampa francese.