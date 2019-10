Calcio, nasce il Memorial Perani

BOLOGNA, 14 OTT - Nell'anno del 110/o anniversario del Bologna e a due di distanza dalla scomparsa di Marino Perani, ala del Bologna scudettato del 1964, nasce il Memorial Marino Perani. La manifestazione è stata presentata in mattinata nella sede della Città Metropolitana di Bologna alla presenza di ex rossoblù come Franco Colomba, Paolo Cimpiel e Gino Pivatelli. La manifestazione andrà in scena a Bentivoglio (provincia di Bologna), il 17 e 21 ottobre, con la partecipazione di Parma Vecchie Glorie, Reggiana Forever, Veterani Bologna Fc 1909, Bentivoglio Calcio e Bentivoglio Vecchie Glorie. Il giorno di 17, alla vigilia della ricorrenza della scomparsa, nella sala dello Zodiaco di Palazzo Rosso di Bentivoglio, saranno proiettati video e documentari sy Perani e l'ultimo scudetto del Bologna, con esposizione di cimeli. Il giorno 21, invece, a partire dalle 18, il sindaco Erika Ferranti inaugurerà il nuovo impianto di illuminazione del campo sportivo di Bentivoglio: poi il calcio d'inizio del Memorial.