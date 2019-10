Ventura, Barella lo convocai io...

ROMA, 14 OTT - Giampiero Ventura, attuale tecnico della Salernitana, è il ct che fallì l'accesso all'ultimo mondiale e dai microfoni di 'Radio anch'io sport' ha fatto i complimenti a Roberto Mancini per la qualificazione anticipata a Euro 2020: "Spero che possa riportare l'Italia dove merita. Io resterò sempre il primo tifoso degli azzurri". "La nota migliore è questa infornata di giovani che hanno avuto una crescita esponenziale - ha aggiunto Ventura - Da Bernardeschi a Chiesa, da Sensi e Barella. Seguiranno Zaniolo ed altri. Sta nascendo lo zoccolo duro dell'Italia del futuro. Molti fanno le coppe ed acquisiscono esperienza internazionale. Il grande merito è dare a questi ragazzi la possibilità di crescere e mettersi in mostra. Quando io convocai Barella molti si stupirono perché era appena sbocciato. Ora porta la maglia dell'Inter ed affronta il Barcellona in Champions".