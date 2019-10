Appelli Francia, annullare match Turchia

PARIGI, 14 OTT - Si moltiplicano gli appelli in Francia per annullare la temuta partita di questa sera a Parigi tra i Bleus e la Turchia per le qualificazioni a Euro 2020. "Non possiamo accogliere decentemente allo Stade de France coloro che salutano il massacro dei nostri alleati curdi", ammonisce in un tweet il presidente del partito centrista Udi Jean-Christophe Lagarde, allegando una foto in cui i calciatori turchi festeggiano con il saluto militare il gol contro l'Albania alle qualificazioni di euro 2020. "Con questo saluto militare - deplora il politico francese - la nazionale turca ha purtroppo varcato la frontiera che dovrebbe separare sport e politica". Da parte sua, l'europarlamentare del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha lanciato un duro avvertimento, sottolineando che "il calcio non può servire la propaganda di Erdogan".