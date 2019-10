Euro 2020: la Russia si è qualificata

ROMA, 13 OTT - Il Girone I completa il lotto delle qualificate alla fase finale di Euro 2020: dopo il Belgio, infatti, anche la Russia ottiene il pass per il torneo continentale. La squadra allenata da Stanislav Cherchesov, nel match disputato sul terreno del GSP Stadium a Nicosia, ha travolto Cipro per 5-0. Cheryshev al 9' ha aperto le marcature e Ozdoev ha firmato il raddoppio al 23' del primo tempo; nella ripresa Dzyuba ha calato il tris al 34', Golovin il poker al 44', infine ancora Cheryshev è andato a segno per il definitivo 5-0. Nella classifica del Girone, dopo 8 partite (ne mancano solo 2 alla fine), il Belgio, che oggi ha vinto 2-0 a Nur-Sultan contro il Kazakhstan (di Batshuayi e Meunier i gol del successo), guida sempre con 24 punti, la Russia si trova a -3 con 21 lunghezze, ma entrambe le squadre sono già qualificate - assieme all'Italia - dal momento che Cipro si trova a 10 punti.