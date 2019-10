Euro 2020: azzurri, D'Ambrosio a casa

ROMA, 13 OTT - La Nazionale azzurra di calcio, già qualificata alla fase finale di Euro 2020, domani volerà in Liechtensten dove martedì sera, sul terreno del Rheinpark Stadion di Vaduz, affronterà i padroni di casa che ieri sera sono riusciti a bloccare sull'1-1 l'Armenia nella 7/a partita del Girone J di qualificazione. Il ct Roberto Mancini dovrà fare a meno dell'interista Danilo D'Ambrosio, che ieri sera ha subito un colpo, ma è rimasto in campo contro la Grecia all'Olimpico. Quasi sicuramente Mancini farà riposare diversi protagonisti del successo di ieri sera a Roma, avviando qualche esperimento in vista dell'Europeo dell'anno prossimo. Al ct restano almeno cinque partite (le tre del Girone e due amichevoli) per provare nuovi inserimenti o comunque apportare modifiche al modulo di gioco.