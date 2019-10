Ginnastica: Biles altri 2 ori mondiali

STOCCARDA, 13 OTT - Simone Biles non finisce di stupire, ed entra nella storia. La fuoriclasse americana ha vinto altre due medaglie d'oro ai Mondiali di ginnastica a Stoccarda, trionfando nelle parallele asimmetriche e nel corpo libero. Così ha portato a 19 il totale dei titoli ridati vinti in carriera e soprattutto ha stabilito il nuovo record assoluto, uomini compresi, di podi ai Mondiali, con 25. Ieri la Biles aveva eguagliato questo primato toccando quota 23 dove fino a quel momento c'era stato solo il bielorusso Vitaly Scherbo, fenomeno della ginnastica degli anni '90. "Sono emozionata per ciò che ho fatto in questi Mondiali - ha commentato la Biles, che in bacheca ha anche i 4 ori olimpici vinti a Rio -. Non sono una persona che fa molto caso ai numeri, ma quando lo speaker ha annunciato che avevo stabilito il nuovo record ero molto felice. Sono fiera di me stessa".