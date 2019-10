Brasile-Nigeria 1-1, Neymar infortunato

ROMA, 13 OTT - Quarta partita senza vittoria per il Brasile, che oggi a Singapore ha pareggiato 1-1 nell'amichevole contro la Nigeria. Rete di Adibo al 34' pt per le Super Aquile nigeriane e pareggio al 3' st di Casemiro che riprende in tap in un colpo di testa di Marquinhos finito sulla traversa. Il ct Tite ha dovuto fare a meno di Neymar dopo appena undici minuti di gioco. Il numero 10 è infatti uscito per problemi alla coscia sinistra, ed è stato sostituito da Philippe Coutinho.