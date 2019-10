Mancini:Sempre creduto nel nostro calcio

TRENTO, 13 OTT - "Io ho sempre pensato che in Italia i giocatori bravi ci fossero, magari bisogna aspettare un po' di tempo in più, ma i giocatori bravi ci sono sempre stati. A volte ci sono situazioni come la mancata qualificazione al Mondiale, ma penso che i giocatori italiani siano sempre tra i migliori, quindi la mia positività era dovuta a questo; bastava dare fiducia e aspettare i giocatori". Lo ha detto il ct della Nazionale, Roberto Mancini, in collegamento video con il Festival dello sport di Trento.