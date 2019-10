Inaugurata via Simoncelli a Misano

BOLOGNA, 13 OTT - In tanti hanno partecipato all'inaugurazione di Via Marco Simoncelli, strada che circonda l'autodromo di Misano Adriatico a est e contribuirà a far defluire meglio il traffico e a collegare il territorio. Al taglio del nastro il padre del campione morto nel 2011 a Sepang, Paolo Simoncelli, accompagnato dalla moglie Rossella, "Ogni volta che accadono momenti come questi - ha detto - non riusciamo a trattenere l'emozione e ogni volta ci chiediamo cosa ha fatto Marco per godere di tutto questo affetto. Il rapporto con il Misano World Circuit è cresciuto nel tempo e si è fortificato. Siamo di fronte a persone squisite e questo connubio con l'Amministrazione Comunale ci riempie d'orgoglio. In questi momenti vorrei solo piangere ma si va avanti portandoci Marco con noi. Grazie a tutti voi". Nel week-end a Misano si è tenuto il 'Classic Weekend' che ha visto la partecipazione di 10mila persone e la conferma che l'appuntamento ha assunto un ruolo importante nel panorama internazionale dei raduni di moto.