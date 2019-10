Pallavolo: World Cup,Italia-Canada 2-3

ROMA, 13 OTT - La Nazionale di pallavolo esce sconfitta al tie-break contro il Canada nel terzultimo match di questa World Cup collezionando così a Hiroshima il suo quinto ko nella manifestazione. Oggi i ragazzi di Gianlorenzo Blengini hanno ceduto per 2-3 (25-19, 17-25, 25-15, 23-25, 16-18), vincendo bene il primo set ma senza poi mantenere quel ritmo costante che avrebbe impedito al Canada di restare in partita. Blengini, che ha perso Piano nel finale di primo set, ha provato a mischiare un po' le carte, ma in generale la situazione non è cambiata. Il tie-break decisivo è la fotografia della partita: buon avvio di Sbertoli e compagni che dopo essersi portati sul 4-1 hanno fatto una serie di errori che ha lasciato campo agli avversari, bravi da parte loro a non mollare mai e a giocare palla su palla. A spuntarla è stato il Canada che al quarto match point ha fatto sua la gara sul 18-16. "Questo risultato ovviamente non ci soddisfa, come quello della gara contro la Russia, nei finali di set ci perdiamo sempre un po'".