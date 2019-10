Zverev ko, Medvedev vince Atp Shanghai

ROMA, 13 OTT - Il russo Daniil Medvedev ha vinto il torneo di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione del tennis. Nella finale, ha battuto in due set il tedesco Alexander Zverev col punteggio di 6-4, 6-1, in 74 minuti di gioco. Zverev, che in semifinale aveva sconfitto l'azzurro Matteo Berrettini, finora aveva vinto tutti gli incontri con il 23enne di Mosca, numero 4 al mondo.