Open Italia: cominciata gara Laporta

ROMA, 13 OTT - Tanti spettatori all'Olgiata Golf Club di Roma per il primo tee shot di Francesco Laporta. Nell'ultimo round del 76° Open d'Italia l'azzurro (ieri 13/o) ha iniziato la sua gara e punta a un risultato di prestigio nel quinto appuntamento 2019 delle Rolex Series European Tour. Al suo fianco Danny Willett, Masters Champion 2016. Molti applausi per il player pugliese in attesa di Andrea Pavan.