Barcolana 50+1: 2015 barche, è bonaccia

TRIESTE, 13 OTT - Sono 2015 le barche che hanno preso il via alla 51/a edizione di Barcolana, partita in orario intorno alle 10.30 a Trieste, dopo il tradizionale colpo di cannone. Le condizioni meteo al momento sono di bonaccia, situazione che dovrebbe durare fino a circa le 12 quando potrebbe generarsi vento di brezza, secondo i previsori di Arpa Osmer. Sono quattro le barche favorite per la vittoria: 'Cqs Tempus Fugit by Portopiccolo', 'Arca sgr Wild Thing', 'Golfo di Trieste' e 'Maxi Jena'. Gli equipaggi dovranno completare le 13 miglia del percorso entro le ore 18; è stata posizionata la boa due bis in prossimità di Punta Salvore che, in caso di necessità, sarà il punto in cui verranno presi gli arrivi in base alle condizioni meteo. Tanti hanno affollato le rive di Trieste. Ieri sera le forze dell'ordine hanno dovuto chiudere l'accesso al Molo Audace per motivi di sicurezza visto che, per la prima volta nella storia, è stato raggiunto il limite massimo di persone. E' ormeggiata poco distante la Amerigo Vespucci.