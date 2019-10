La Nazionale in visita privata dal Papa

ROMA, 13 OTT - Visita privata da papa Francesco per la nazionale di calcio, ricevuta in Vaticano il giorno dopo la vittoria all'Olimpico sulla Grecia che ha garantito agli azzurri la qualificazione all'Europeo 2020. Guidati dal presidente federale, Gabriele Gravina, e dal ct, Roberto Mancini, i giocatori e lo staff sono rimasti alla presenza del Papa per una quarantina di minuti. La nazionale si era mossa di buon mattino dall'hotel della Capitale dove alloggia per raggiungere il Vaticano. Al termine dell'incontro, gli azzurri si sono diretti all'impianto dell'Acquacetosa per un allenamento di scarico.