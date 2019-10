Gp Giappone:Bottas, felice per me e team

ROMA, 13 OTT - "Sono molto felice per questa vittoria. Sono partito molto bene, passando le due Ferrari e poi il passo è stato ottimo, sono riuscito a controllare e mi sono anche divertito dal primo all'ultimo giro". Questo il commento di Valtteri Bottas al termine del Gp del Giappone. "Sapevamo che non ci sarebbe stata molta differenza tra una o due soste ma per fortuna è andata bene - ha proseguito il finlandese della Mercedes -. Sono davvero molto felice di essere in questo team, il sesto titolo costruttori è qualcosa di incredibile". Anche Lewis Hamilton, terzo e ormai a un passo dal titolo piloti, ha fatto i complimenti al team per il titolo: "Per quanto riguarda la gara, non sarebbe stato diverso se non ci fosse stato in ballo il titolo Costruttori, perché con Bottas abbiamo sempre avuto modo di battagliare alla pari e sarà così anche nelle ultime quattro gare".