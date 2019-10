Gp Giappone: Binotto, c'è rammarico

ROMA, 13 OTT - "C'è rammarico per non aver raccolto quanto abbiamo seminato, ma la partenza ha compromesso il resto della gara. E' vero che il ritmo di gara e il degrado delle gomme non era all'altezza della Mercedes ma rimanendo davanti sarebbe stato diverso". Così il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, dopo il Gp del Giappone. "Vettel ha anticipato la partenza, per fortuna non è stato penalizzato, mentre quel che è successo a Leclerc è una conseguenza di quanto avvenuto a Sebastian. Lo ha visto muoversi e si è distratto, poi ha avuto quel contatto dovuto alla bagarre della prima curva", ha aggiunto Binotto, riservandosi comunque di chiarire la questione con il monegasco, che è ancora sotto investigazione per il contatto con Max Verstappen.