Euro 2020: Spagna rimanda qualificazione

ROMA, 12 OTT - Qualificazione probabilmente rimandata per la Spagna, che è stata raggiunta nel finale dalla Norvegia sull'1-1 nel match del Girone F di qualificazione a Euro 2020 disputato sul terreno dell'Ullevaal Stadion a Oslo. La squadra di Robert Moreno è passata in vantaggio al 2' della ripresa con Saul Niguez, ma è stata agganciata dalla rete su rigore di King al 49'. Spagna a 19 punti, 5 lunghezze più avanti della Svezia che ha stravinto a Malta nel Ta' Qali National Stadium per 4-0. Di Danielson all'11' del primo tempo, Larsson al 13' della ripresa, Agius al 21' del secondo tempo e ancora Larsson al 26' su rigore le reti del successo degli scandinavi. La Romania nel Girone F è terza con 13 punti.