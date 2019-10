Euro 2020: Armenia-Liechtenstein 1-1

ROMA, 12 OTT - Liechtenstein e Armenia hanno pareggiato 1-1 in una partita del Girone J di qualificazione (lo stesso dell'Italia) a Euro 2020, disputata sul terreno del Rheinpark Stadion a Vaduz. I gol sono stati realizzati da Barseghyan per gli ospiti al 19' del primo tempo, pari dei padroni di casa al 27' della ripresa con Yanik Frick, figlio di Mario, con un passato anche in Italia.