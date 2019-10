Italia-Grecia: in 56 mila all'Olimpico

ROMA, 12 OTT - Oltre 56 mila spettatori per spingere l'Italia a Euro 2020. L'Olimpico di Roma ha risposto alla grande al richiamo della Nazionale di Roberto Mancini per l'impegno contro la Grecia. Sugli spalti dello stadio, ospiti della Figc, anche 5 mila tra pazienti, familiari, dipendenti e volontari del Bambino Gesù, visitato giovedì dagli azzurri. E, per sostenere la realizzazione dell'Istituto dei Tumori e dei Trapianti dell'ospedale pediatrico (progetto che ha l'obiettivo di promuovere la ricerca contro i tumori, l'attività trapiantologica e l'accoglienza delle famiglie), la Figc attiverà dopo la partita un'asta sulla piattaforma online Charity Stars con alcune maglie autografate dai giocatori della Nazionale. La Figc integrerà il ricavato con un proprio contributo. Durante la partita, inoltre, sarà possibile contribuire all'attività di raccolta fondi promossa dal Bambino Gesù attraverso il numero solidale 45535, effettuando una donazione di 2 euro con sms e di 5/10 euro da rete fissa.