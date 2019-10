Rugby: Pro14, Scarlets-Zebre 54-10

LLANELLI, 12 OTT - Gli Scarlets gallesi hanno battuto le Zebre 54-10 (26-10) in una partita del Guinness Pro14 di rugby (ex Celtic League). Per i bianconeri di stanza a Parma, meta di Manfredi e un calcio piazzato e una trasformazione di Biondelli. Le Zebre si ritroveranno alla Cittadella del Rugby di Parma lunedì 21 ottobre, aprendo la settimana di allenamenti in vista del quarto turno del torneo e quindi del match di sabato 26 allo Stadio Lanfranchi di Parma contro i campioni in carica del Leinster.