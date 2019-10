Ciclismo: a Mollema il Giro di Lombardia

MILANO, 12 OTT - Bauke Mollema ha vinto in solitaria la 113/a edizione del Giro di Lombardia di ciclismo, con il tempo di 5h52'59". L'olandese della Trek-Segafredo è scattato in contropiede sul Civiglio, a circa 18 chilometri dell'arrivo, e ha fatto il vuoto per trionfare nella prima classica Monumento della carriera, che si è conclusa a Como. Completano il podio lo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar) e il colombiano Egan Bernal (Ineos), arrivati a 20". Male gli italiani.