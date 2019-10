Ginnastica: Nagornyy campione del mondo

ROMA, 12 OTT - Il campione europeo Nikita Nagornyy conquista anche il titolo mondiale, vincendo la finale All Around di artistica maschile con il totale di 88.772. Il ventiduenne di Rostov ha battuto di oltre un punto e mezzo il connazionale Artur Dalaloyan, campione uscente di Doha 2018 e argento a Stoccarda con il punteggio complessivo di 87.165. Terzo il vice campione olimpico di Rio de Janeiro, l'ucraino Oleg Verniaiev che con 86.973 lascia giù dal podio Ruoteng Xiao. Il cinese fermo a 86.690 rimane ancora una volta beffato, dopo aver perso il titolo, lo scorso anno in Qatar, malgrado l'ex aequo con Dalaloyan, sciolto a favore di quest'ultimo. Diciassettesimo con 81.898 l'unico italiano in gara, il bustese Ludovico Edalli. L'aviere dell'Aeronautica militare già qualificato per i Giochi di Tokyo 2020, riesce a migliorare il proprio ranking rispetto al torneo di ammissione, dove era giunto venticinquesimo con il personale di 81,698.