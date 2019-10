Rep.Ceca-Inghilterra 2-1, 31 arresti

PRAGA, 11 OTT - Dopo 43 partite d'imbattibilità nelle qualificazioni europee e mondiali, l'Inghilterra perde con la Repubblica Ceca. A Praga, in un match delle eliminatorie di Euro 2020, finisce 2-1 per i padroni di casa, con reti di Kane su rigore al 5' pt, Brabec al 9' pt e del subentrato Ondrasek (al debutto in nazionale) al 40' st. A margine di questo match, la polizia ha reso noto di avere arrestato 31 tifosi, sia inglesi (14) che locali, per gli incidenti avvenuti in un paio di bar nel centro di Praga. In una circostanza i supporter si sono scontrati fra di loro, mentre in un'altra hanno attaccato le forze dell'ordine.