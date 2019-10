Mancini chiama Mihajlovic, maglia n.11

ROMA, 11 OTT - C'era anche Sinisa Mihajlovic a seguire l'allenamento di rifinitura della Nazionale italiana allo stadio Olimpico in vista del match di qualificazione agli Europei del 2020 contro la Grecia. L'allenatore del Bologna, alle prese da alcuni mesi con la battaglia per sconfiggere la leucemia, è stato invitato dal ct Roberto Mancini, suo ex compagno di squadra che aveva ritrovato Mihajlovic come suo vice da allenatore dell'Inter. Il tecnico serbo era accompagnato dai figli e dopo aver visionato l'intero allenamento di Bonucci e compagni ha ricevuto dall'amico ct e dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, la speciale maglia verde dell'Italia personalizzata con il suo nome e il suo storico numero, l'11.