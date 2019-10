Boxe:Italia-Argentina,Casamonica azzurro

ROMA, 11 OTT - Un Casamonica in nazionale, quella di pugilato, sport nel quale la famiglia di origini gitane spesso protagonista delle cronache romane vanta solide tradizioni. L'ultimo erede pugilistico di questa dinastia si chiama Armando, e in passato è già stato azzurro a livello giovanile, combattendo ai Mondiali di categoria. Ora però è arrivata la chiamata nella nazionale maggiore, che il 18 ottobre a Roma sfiderà l'Argentina nel dual match in cui si affronteranno pugili dell'Italia e dell'Albiceleste in dieci diverse categorie di peso. Il ventenne Armando Casamonica, che sogna di partecipare all'Olimpiade di Tokyo 2020 (un altro Casamonica, Romolo, fu azzurro ai Giochi di Los Angeles '84) combatterà nei 63 kg. Intanto si prepara nella Palestra della Boxe Quadraro, società per la quale è tesserato. Questi i convocati per Italia-Argentina: Fabrizio Cappai, Federico Serra, Giuseppe Canonico, Armando Casamonica, Vincenzo Mangiacapre, Amedeo Sauli, Salvatore Cavallaro, Simone Fiori, Aziz Abbes Mouhiidine, Clemente Russo.