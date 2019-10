F1, qualifiche rinviate a domenica

ROMA, 11 OTT - Niente qualifiche sabato per il Gran Premio del Giappone a Suzuka, la lotta per la pole è stata rinviata a domenica mattina per l'arrivo del tifone Hagibis. Lo ha comunicato la Formula 1 venerdì mattina, a pochi minuti dall'inizio della prima sessione di prove libere del GP del Giappone. La terza sessione di prove libere di sabato non verrà riprogrammata, mentre la gara partirà regolarmente alle 14:10 ora locale (le 7:10 in Italia).