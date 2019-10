Sampdoria stringe per Ranieri

ROMA, 10 OTT - Claudio Ranieri si avvicina alla Sampdoria ma adesso la società blucerchiata sta cercando l'accordo economico. Missione a Roma per la dirigenza blucerchiata che ha incontrato il tecnico e i suoi agenti per un primo confronto: Ranieri ha chiesto garanzie tecniche e un contratto biennale. Importante la cifra richiesta come ingaggio ma in questi minuti è in corso una cena con l'entourage del tecnico per arrivare ad un'intesa anche la durata dell'accordo: la Sampdoria sarebbe pronta ad offrire 1 milione fino a giugno e poi rinnovo automatico in caso di salvezza con un ricco bonus.