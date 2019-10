Vela:Barcolana corre a'L'Uomo e il Mare'

ROMA, 10 OTT - Torna in onda su RaiSport +HD, l "L'Uomo e il Mare", il programma curato e condotto da Giulio Guazzini con il montaggio di Roberto Toti, dedicato alla vela, al mare ed ai suoi personaggi. La puntata di oggi alle 20:00 sarà interamente dedicata alla Barcolana che, dopo aver girato la boa dei cinquant'anni, questa volta si appresta a mette il sigillo sull'edizione numero 51. Nel corso dello speciale Guazzini vuole proporre un avvicinamento alla regata che si correrà domenica 13 ottobre, attraverso il racconto della sua storia, dei suoi miti e soprattutto dei suoi protagonisti. Un' occasione per conoscere Trieste, città della vela e della libertà, colpita al cuore nei giorni scorsi dalla follia umana, capace comunque di reagire prontamente. In primo piano la voce dei marinai, skipper ed appassionati e organizzatori che hanno scritto con le loro imprese pagine di letteratura marinara. L'appuntamento è domenica 13 ottobre alle 9.40 con la diretta di Raisport +HD.