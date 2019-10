Molinari: "Inizio in chiaroscuro"

ROMA, 10 OTT - Francesco Molinari chiude il round d'apertura dell'Open d'Italia con un birdie (realizzato alla buca 9) da fuori green che fa esplodere di gioia il pubblico dell'Olgiata Golf Club di Roma. Dopo un avvio di gara in salita l'azzurro recupera ma è costretto a rincorrere. Prova in perfetto par per il re della Race to Dubai, che sperava certamente in qualcosa di più. "Il putt finale - le dichiarazioni di 'Chicco' Molinari - serve per il morale. E' stata una giornata in chiaroscuro, per via di un campo tosto che non perdona e non ammette errori. Dopo un inizio difficile era importante non mollare. Domani dovrò dare il massimo".