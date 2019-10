Hamilton,motore Ferrari fa la differenza

ROMA, 10 OTT - "Il motore della Ferrari sta facendo un'enorme differenza. A Sochi loro erano sette decimi più veloci sul rettilineo e io non posso schiacciare di più l'acceleratore...". In vista del Gp del Giappone, Lewis Hamilton ammette il gap esistente in questo momento tra le Mercedes e le Rosse di Maranello, dove, sottolinea in un'intervista all'emittente tedesca Rtl "hanno cambiato qualcosa per rendere il loro propulsore migliore di tutti gli altri" e prevede quindi una lotta serrata anche sul circuito di Suzuka. "Stiamo lavorando duro per capire come essere più veloci, dobbiamo trovare un modo per guadagnare nelle curve, ridurre la resistenza aerodinamica e avere più potenza", ha aggiunto il britannico.