Shangai: Berrettini ai quarti

ROMA, 10 OTT - Anche Matteo Berrettini vola ai quarti di finale del torneo di Shangai, penultimo Masters 1000 della stagione. Il tennista romano si è liberato in due set dello spagnolo Roberto Bautista Agut, con il punteggio di 7-6 6-4, ed ha così raggiunto l'altro italiano, Fabio Fognini, che aveva conquistato i quarti in mattinata. Per il 23enne romano è la prima volta dei quarti a Shangai, e con i punti ottenuti con questa vittoria consolida la sua corsa a un posto nelle Finals di Londra.