Neymar, a Parigi sono di nuovo felice

RIO DE JANEIRO, 9 OTT - 100 presenze in nazionale. E' il traguardo che, a 27 anni, taglierà domani Neymar con la Selecao che, a Singapore, gioca in amichevole contro il Senegal. Così O Ney è stato omaggiato in ritiro con la consegna di una targa ricordo e di una maglia del Brasile 'personalizzata' con il suo nome e il numero 100. Il giocatore ha improvvisato una conferenza stampa in cui ha tenuto a far sapere che "sono felice nella Selecao e ora lo sono anche a Parigi. Tutti sanno che me ne volevo andare e ciò che è successo durante il mercato estivo. Ma oggi sono di nuovo felice dove sono, la stagione è cominciata bene, e difenderò il Psg con le unghie e con i denti, dando il 100% in cerca di grandi conquiste". In nazionale Neymar sembra godere di un trattamento speciale, che gli deriva dal suo status di 'stella'. "Faccio parte della Selecao da 10 anni - ha commentato -, sono sempre stato una delle principali attrazioni e uno di quelli che si caricava tutto sulle spalle. E' normale che io goda di un trattamento particolare".