Barcolana: Coppa a chi arriva ultimo

TRIESTE, 9 OTT - La Barcolana da quest'anno avrà una nuova e ironica coppa: il trofeo per l'ultimo arrivato. Lo ha annunciato il presidente della Società Velica Barcola Grignano Mitja Gialuz vicino al premio che verrà assegnato all'ultima imbarcazione che taglierà il traguardo e, qualora dovesse riuscire nell'impresa tre volte con la stessa barca in tre edizioni differenti, potrà portarsi a casa la coppa. "Questo - ha detto Gialuz - è il vero spirito di Barcolana, una regata nella quale sono tutti importanti". Al suo fianco la velista cinese Vicky Song che per la prima volta è arrivata a Trieste, "una città bellissima ed è molto emozionate essere qua e poter prendere parte a questo evento".